Un policier est toujours en garde à vue, mercredi 28 juin, pour "homicide volontaire" au lendemain de la mort d'un conducteur de 17 ans lors d'un contrôle de police, à Nanterre. L'enquête est toujours en cours, alors que l'IPGN a été saisie et que Gérald Darmanin a ouvert la voie à une éventuelle suspension du policier suspecté.

Sur RTL, la députée écologiste Sabrina Sebaihi de la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine pointe un "sentiment de colère et d'incompréhension chez une grande partie de la population" après le drame. "Plus que l'appel au calme, ce que veulent les gens, ce sont des réponses et des réponses concrètes", assure-t-elle. "Je comprends tout à fait cette colère", ajoute la députée francilienne alors que des heurts ont éclaté mardi soir dans la préfecture des Hauts-de-Seine.



Ce texte n'est pas bon (...), il faut que le gouvernement soit prêt à se mettre autour de la table. Sabrina Sebaihi, députée EELV, sur la loi encadrant le refus d'obtempérer.

"Heureusement qu'il y avait une vidéo, parce que sinon il n'y aurait eu que la version de la police à savoir que le jeune avait foncé sur la police et que [les fonctionnaires] étaient devant le véhicule", rappelle la parlementaire. On dénonce, depuis plusieurs années, cette relation compliquée [entre] la police" et les jeunes, précise Sabrina Sebaihi. "Au-delà de l'enquête (...), quel jeune de 17 ans n'aurait pas eu peur avec un pistolet pointé sur soi", interpelle-t-elle avant d'évoquer un "sentiment de deux poids, deux mesures"

La députée des Hauts-de-Seine évoque un "problème structurel au sein de la police" face auquel elle réclame plus de "formation". Dans le même temps, comme ses alliés de la Nupes, elle demande au gouvernement de "revenir sur le texte de 2017 qui encadre très mal" les réponses possibles des policiers lors d'un refus d'obtempérer. "Ce texte n'est pas bon (...), il faut que le gouvernement soit prêt à se mettre autour de la table", conclut-elle.

