Jeune tué à Nanterre : Emmanuel Macron parle d'un acte "inexplicable et inexcusable"

En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a confié son "émotion" et celle "de la nation toute entière" quant au décès d'un jeune homme de 17 ans, tué mardi 27 juin par un policier en marge d'un contrôle routier. "Rien ne justifie la mort d'un jeune", a-t-il estimé. Souhaitant que "la justice passe", a ajouté le chef de l'État parlant d'un acte "inexplicable et inexcusable". Il faut de "l’affection" et du "respect pour le jeune Naël et ses proches", a-t-il également déclaré.

Le drame s'est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, dans cette ville de la banlieue ouest de Paris. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu'un véhicule avait foncé sur deux motards de police. Quelques instants plus tard, une vidéo montrait que l'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.

2.000 policiers et gendarmes seront mobilisés mercredi soir en banlieue parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine, pour prévenir de nouvelles violences urbaines. Mardi, de violents affrontements ont eu lieu dans la préfecture du département francilien.



La mère de Naël, l'adolescent de 17 ans tué par un policier mardi matin à Nanterre, appelle à une marche blanche en hommage à son fils jeudi à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine. "Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche, venez tous", dit-elle dans une vidéo postée mercredi sur TikTok, avant d'ajouter : "C'est une révolte pour mon fils".



