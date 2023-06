Jeune tué à Nanterre : Kylian Mbappé réagit et dénonce une "situation inacceptable"

Le capitaine des Bleus a "mal à sa France". Au lendemain de la mort d'un automobiliste de 17 ans lors d'un contrôle de police, Kylian Mbappé dénonce "une situation inacceptable". "J'ai mal à ma France", écrit-il dans un message posté sur les réseaux sociaux. "Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt", ajoute-t-il.

Un policier soupçonné d'avoir tiré sur un automobiliste de 17 ans, mardi, à Nanterre à la suite d'un refus d'obtempérer. Il a été placé en garde à vue, quelques heures plus tard. En début de soirée, des tensions ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre dans les quartiers de Pablo-Picasso et du Vieux-Pont à Nanterre.



Quelques heures plus tôt, le joueur de l'Équipe de France Jules Kounde avait évoqué une "situation dramatique". Il dénonçait, alors, un traitement médiatique visant à "masquer le vrai problème".

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers intervenus sur la scène tenait le conducteur en joue, puis qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. Dans la vidéo, on entend "tu vas te prendre une balle dans la tête", sans que l'on puisse attribuer cette phrase à quelqu'un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte, malgré l'intervention du Samu.



Omar Sy attend "une justice digne de ce nom"

Quelques heures avant le footballeur, l'acteur Omar Sy s'était aussi exprimé sur les réseaux sociaux. Il avait adressé ses "pensées et prières à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans (...) tué par un policier à Nanterre". Et d'ajouter : "Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant".