VIDÉO - Jeune tué à Nanterre : "J'appelle au calme et à la vérité", martèle Gérald Darmanin

Gérald Darmanin veut apaiser la situation. "Quand un jeune homme meurt dans ces circonstances, l'émotion est normale. En aucun cas, un geste comme celui que l'on a vu sur la vidéo ne se justifie. J'appelle au calme et à la vérité", estime mercredi 28 juin, le ministre de l'Intérieur. Un policier est soupçonné d'avoir tiré sur un automobiliste de 17 ans mardi à Nanterre en raison d'un refus d'obtempérer. Les faits ont eu lieu mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, dans la banlieue ouest de Paris.

"Nous souhaitons avoir toute la vérité sur ce qu'il s'est passée. Le policier [auteur présumé du coup de feu] est actuellement en garde à vue. Nous prendrons des décisions de suspension si des charges judiciaires sont retenues contre lui dans les heures qui suivent", annonce-t-il. Le ministre avait, quelques secondes plus tôt, évoqué "des images extrêmement choquantes" ayant circulé sur les réseaux sociaux. Il qualifie aussi ces images de "pas conformes" à la loi.

Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu'un véhicule avait foncé sur les forces de l'ordre. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré qu'un des deux policiers intervenus sur la scène tenait le conducteur en joue, puis qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. Le fonctionnaire de police, auteur présumé du tir, a été placé en garde à vue mardi.

2.000 policiers et gendarmes mobilisés mercredi

Sur le profil des fonctionnaires de police impliqués, Gérald Darmanin évoque "des policiers expérimentés" et âgés d'une quarantaine d'années. "La justice doit être faite, la vérité doit être dite pour tout le monde, la famille, la police. Il n’y a pas deux poids, deux mesures. On peut avoir beaucoup d’émotion et respecter la présomption d’innocence", martèle-t-il.

2.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés pour maintenir l'ordre public dans la région parisienne et les autres points chauds, mercredi. La veille, environ 1.200 membres des forces de l'ordre avaient été déployés. Durant une grande partie de la nuit de mardi à mercredi, de vives tensions ont émaillés Nanterre et plusieurs autres villes franciliennes. Gérald Darmanin a, par ailleurs, annulé ses déplacements en province prévus ce mercredi.