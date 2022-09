INFO RTL - Affaire Pogba : pourquoi le nom de Mbappé apparait dans un message de menace

RTL a eu accès aux rapports d'enquête sur le groupe de racketteurs présumés de Paul Pogba. C'est l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO) de la police judiciaire qui est chargé de l'enquête. Un gang dont fait partie le propre frère du footballeur, Mathias. Ce groupe vivait en réalité depuis des années aux crochets du champion du monde.

RTL a également pu lire la retranscription de messages de menaces envoyés au footballeur et à son entourage, comme ce très long SMS envoyé le 14 août par Mathias Pogba à l'avocate et agent de son frère, Rafaela Pimenta.

Le message commence par "Rafa", il la tutoie, l'accuse de "faire l'autruche" pour protéger le footballeur, et la menace, si elle refuse d'aider, d'aller dans "tous les médias du monde" faire des révélations susceptibles de mettre en péril "sa vie et carrière. "Aider" fait implicitement référence aux 13 millions d'euros réclamés par les racketteurs, même si Mathias Pogba ne l'écrit pas. Le frère de Paul renverse complètement les rôles puisqu'il se pose en victime de criminels que son frère aurait trahis et qui voudraient se venger sur sa famille et ses proches. "Si vous vous obstinez, vous aurez ma mort sur la conscience", affirme-t-il.

Son propos est décousu, obsessionnel, il évoque des "affaires louches" dans lesquelles son frère Paul s'est impliqué "avec des criminels qui ont fait couler le sang pour lui" sans que rien n'étaye ces accusations graves. Mathias Pogba menace aussi dévoiler le "vrai visage" de son frère, "son égoïsme, son avarice et sa cupidité". Mathias Pogba cite de nouveau Kylian Mbapé avec qui son frère joue "l'hypocrite".

On a failli perdre la vie à cause de ce que tu as fait au petit de l'équipe de France L'un des racketteurs dans un audio envoyé à Paul Pogba

Le nom de Kylian Mbappé apparait dans un autre message écrit envoyé par un des membres du groupe de criminels présumés le 30 juillet, message à partir du téléphone de Mathias Pobga mais est signé de "Mam's", un des amis d'enfance de Paul Pogba à Roissy-en-Brie. Mam's a travaillé comme homme à tout faire aux côtes du footballeur français pendant plusieurs mois lorsqu'il jouait à Manchester, avant que celui-ci ne l'écarte après avoir réalisé que Mam's se servait un peu généreusement de carte bleue, pour un montant de 200.000 euros en 18 mois, ce que l'intéressé conteste.

Le 30 juillet, il écrit : "On a failli perdre la vie à cause de ce que tu as fait au petit de l'équipe de France... Maintenant tu vas leur faire le virement au plus vite sinon wallah (sic) devant Dieu j'appelle le daron (sic) de Mbappé et je lui raconte le détail. J'ai toutes les preuves wallah je suis choqué".

On retrouve une nouvelle fois la ligne de défense du groupe et de Mathias Pogba d'un Paul qui serait responsable de tout et qui aurait voulu marabouter l'attaquant des Bleus. Sauf que cela n'est évoqué nulle part à ce stade dans les rapports d'enquête de la PJ. À l'inverse des multiples menaces et pressions exercées sur le champion du monde, bien réelles. Le message se conclut par une nouvelle menace en majuscules "Je te donne cinq jours pour tout régler avec A. Si c'est pas fait regarde les infos !!!!"

