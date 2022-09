Affaire Pogba : Mathias Pogba mis en examen et placé en détention provisoire

Encore un rebondissement dans l'affaire judiciaire mêlant Paul Pogba et son frère Mathias. Ce samedi 17 septembre, le frère de l'international français, ainsi que quatre hommes, avaient été présentés à un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur les extorsions de fonds et de menaces dénoncées par le milieu de terrain des Bleus.

Selon une source proche de l'enquête, le frère aîné a été mis en examen ce samedi soir et placé en détention provisoire. Interrogé sur le plateau de BFMTV, Yassine Bouzrou, l'avocat du mis en cause, a annoncé que cette décision serait "contestée". Il a notamment estimé que son client "n'avait commis aucune infraction pénale. La justice constate que l'infraction la plus grave reprochée ne concerne pas mon client, et malheureusement, on a une décision qui va à l'encontre d'un dossier", a-t-il ajouté. Selon une source judiciaire, les quatre autres suspects âgés de 27 à 36 ans ont également été mis en examen et incarcérés dans ce dossier.

Mathias Pogba avait déjà récemment reconnu avoir été présent au moins de juillet avec le groupe de racketteurs à Turin, devant le centre d’entraînement de la Juventus mais il avait assuré que c'était pour "s’expliquer" avec son frère. Il avait ensuite avoué être seul à l’initiative des vidéos diffusées fin août où il promettait des "révélations" sur son frère et de prétendues tentatives de maraboutage de Kylian Mbappé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info