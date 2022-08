Affaire Pogba : qui est Rafaela Pimenta, la "seconde mère" de Paul selon Mathias

Florentin, Paul et Mathias Pogba (en haut) le 29 décembre 2019 à Tours

"Salut à tous, ici Mathias Pogba, je vous fait l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football. Cette femme représente les intérêts de Paul Pogba depuis plus de 10 ans. Elle a également pris la succession de Mino Raiola, l'agent de joueur ultra influent qui est décédé en avril dernier.

Selon Mathias Pogba, son frère l'appellerait sa "seconde mère". Selon nos informations, Rafaela Pimenta a également été entendue par les enquêteurs français début août. C'est même elle qui a poussé Paul Pogba a dénoncer les menaces dont il était victime.

Les mots du frère aîné du champion du monde dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en quatre langues ont donc fait émerger une affaire qui a commencé il y a quatre mois.

Des hommes cagoulés lui auraient réclamé 13 millions

Retour sur les faits. En mars dernier, Paul Pogba rend visite à sa famille en Seine-et-Marne. Des amis d'enfance font irruption et entraînent le joueur dans un appartement parisien, selon ses dires. Là se trouveraient deux hommes cagoulés et armés qui lui réclament la somme de 13 millions d'euros. Ce montant équivaut selon eux à ce que coûterait la protection "discrète" qu'ils prétendent lui avoir apporté durant 13 ans.

Cette scène, l'international l'a décrite aux enquêteurs français en affirmant que d'autres menaces avaient également eu lieu depuis, notamment au centre d'entraînement de son club a Turin. Paul Pogba a déposé plainte début août mais cette affaire n'avait jamais été rendue publique jusqu'à samedi 27 août.

