INFO RTL - Affaire Pogba : ce que contient le rapport d'enquête

On en sait désormais un peu plus sur le groupe qui tente de racketter Paul Pogba depuis plusieurs mois. Selon le rapport d'enquête de police consulté par RTL, depuis plusieurs années, des "amis d'enfance" de Paul Pogba profitaient de l'argent du joueur à travers des crédits d'achat chez Adidas (3.000 à 4.000 euros par an), des investissements dans un restaurant de burgers en Seine-et-Marne (plusieurs centaines de milliers d'euros) ou encore une carte bleue prêtée et largement débitée.

Lorsque Paul Pogba met fin à ces cadeaux, fin janvier 2022, ce groupe "d'amis" menace le joueur et lui réclame treize millions d'euros, trois en cash et dix par virements. Ils iront même jusqu'à séquestrer Paul Pogba, visiter la mère du footballeur et publier des vidéos menaçantes, comme celles de son frère Mathias.

En garde à vue, tous se font passer pour des victimes de mystérieux bandits ultra violents déterminés à dépouiller Paul Pogba, y compris son frère Mathias, recruté après coup, pour accentuer la pression. Ce dernier explique avoir subi un braquage, fin juillet, en Seine-et-Marne, avec deux autres personnes du groupe. Un autre membre a été blessé par balle à la main, le 10 août. Cela est attesté par un rapport médical. Il met cela en relation avec le refus de payer du footballeur.

Un troisième membre assure avoir été menacé d'un "on va te découper" par un gang armé. Le rapport souligne que "rien n'a été signalé aux services de police". Un dernier se préparait à fuir en Tunisie, juste avant son interpellation. Tous dorment désormais en prison.

Des menaces par messages

Fin juillet, un des protagonistes laisse un message audio à Paul Pogba : "J'ai failli mourir à cause de tes dingueries ! Je n'ai même plus les mots, je te donne cinq jours pour tout régler. Si ce n'est pas fait, regarde les infos". Dans un autre, on lui dit qu'il "va le regretter".

Aussi, un SMS très long a été envoyé par Mathias Pogba à Rafaela Pimenta, l'agente de Paul Pogba. Il l'accuse de faire l'autruche, parle de trahison, et menace de nouveau de briser sa vie et sa carrière en révélant tout. "Si je meurs, conclut-il, vous aurez mon sang sur les mains".

