Incendie meurtrier à Strasbourg en 2020 : les accusés écopent de quatre ans et demi et 23 ans de prison

Trois après les faits, les condamnations sont lourdes. Ce lundi 25 septembre, la Cour d'assises du Bas-Rhin a condamné à 23 ans de réclusion criminelle Sassoun A. pour l'incendie "volontaire" d'un immeuble de Strasbourg en 2020. Le feu avait causé la mort de cinq personnes. Un second accusé, Munasar Ali A., a été condamné à quatre ans et six mois de prison pour "non-assistance à personne en danger".

Lundi matin, l'avocat général avait requis une peine de 25 ans de réclusion à l'encontre de Sassoun A., estimant qu'il avait "volontairement" lancé un mégot dans la colonne électrique de l'immeuble, et de 12 ans de réclusion à l'encontre de Munasar Ali A., pour "complicité". Les deux hommes encouraient la perpétuité.



À l'annonce du verdict, le premier, jeune homme de 24 ans d'origine azerbaïdjanaise, a dénoncé une décision "injuste" et "raciste", interrompant le président de la Cour, Antoine Giessenhoffer. Il a également été jugé coupable de "non-assistance à personne en danger". Son avocat, Me Randall Schwerdorffer, a dénoncé un verdict fondé sur "une intime impression" plutôt que sur une "intime conviction". Il a annoncé son intention de faire appel.



Un accusé aux facultés mentales remises en question

À l'inverse, la cour a acquitté Munasar Ali A. pour les charges d'"incendie volontaire ayant entraîné la mort". Elle l'a condamné uniquement pour "non-assistance à personne en danger", prononçant une peine de prison proche des cinq années encourues, assortie d'un mandat de dépôt. "Cet acquittement nous satisfait", a réagi auprès de l'Agence France-Presse Me Michaël Wacquez, son avocat. Tout au long des cinq jours de procès, la question des facultés mentales de ce jeune homme de 25 ans s'est posée.

L'enquêtrice de personnalité a relevé chez lui "un retard de développement moteur et intellectuel", son QI a été mesuré à 53. L'expert psychiatre, au contraire, n'a décelé "aucune anomalie mentale" chez cet accusé qui "ruse, fabule et a réponse à tout".