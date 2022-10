Affaire Ghislaine Leclerc : "Un drame humain terrible", atteste l'avocat Randall Schwerdorffer

Depuis plusieurs jours, Jean-Paul Pelletier et deux de ses filles sont inquiets. Son ex-femme et la mère de ses enfants, Ghislaine Leclerc, ne donne plus de signe de vie. Le dimanche 29 août 2010, cette femme de 57 ans est retrouvée sans vie à son domicile, en Saône-et-Loire.

Le corps gît au milieu d'une mare de sang et présente l'empreinte de quatre balles : deux dans le cou, une autre à hauteur du nombril et la dernière dans l'abdomen. L'enquête détermine que le tueur est un habitué des lieux. Celui-ci est entré par une fenêtre sous la terrasse, rien n'a été volé, ni argent liquide, ni carte de crédit.

Dans le sillage de la victime, un homme se distingue parmi la liste des suspects : Sylvain Schrutt, le compagnon de sa fille aînée Estelle. Le gendre de Ghislaine dément toute implication dans ce crime pourtant, celui-ci avoue avoir découvert en premier la scène de crime. Il se serait rendu au domicile de sa belle-mère le soir de l'assassinat. Il était prévu de faire une surprise aux filles de Ghislaine. Sa défense n'est pas suffisante, il est maintenu en détention et ne pourra pas échapper à un procès en Cour d'assisses.

On ne sort pas indemne d'un procès comme celui-là Randall Schwerdorffer

Pendant 5 ans, les trois filles de Ghislaine Leclerc ont vécu au rythme d'une enquête qui aura bouleversé leurs vies respectives. Les investigations ont révélé une cascade de secrets intimes. Interviewé dans L'Heure du crime, Randall Schwerdorffer, avocat et auteur du livre "Procès d’assises, un avocat à la barre des témoins" était présent lors du deuxième procès. Le journaliste raconte une journée inoubliable : "Ce sont des gens qui m'ont fait mal au ventre. Je vois encore Emeline témoigné à la barre, c'est lourd, c'est difficile. C'est un drame humain terrible, cette maman on l'adorait.

Il poursuit : "C'était une femme formidable elles l'ont dit. Une mère extraordinaire, très proche de ses enfants. Toute cette souffrance-là, on la ressent, nous suit et on n'oublie pas. On n'oublie jamais les procès d'assises. Il y a l'accusé c'est vrai, mais il y aussi la partie civile, et je peux vous dire qu'on ne sort pas indemne d'un procès comme celui-là. Il m'a profondément marqué", se souvient l'avocat.

Douze ans après les faits, l'enquête n'a jamais pu établir qui a tué Ghislaine Leclerc en 2010. Le drame continue de se jouer pour cette famille, laissée dans le doute et le chagrin.



L'invité de "L'heure du crime"

- Randall Schwerdorffer, avocat et auteur du livre Procès d’assises, un avocat à la barre des témoins, chez Sekoya éditions

