Strasbourg : 5 personnes meurent dans un incendie

et AFP

publié le 27/02/2020 à 07:03

Un incendie est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi 27 février dans un immeuble de Strasbourg. C'est à 1h16 précisément que les pompiers sont intervenus pour un dégagement de fumée dans une cage d’escalier d’un immeuble de sept étages situé rue de Barr, dans le quartier gare, selon les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Malgré leurs efforts, cinq personnes n'ont pas survécu, selon un communiqué du service départemental de secours et d'incendie relayé par les DNA. On recense également sept blessés. 23 personnes sont saines et sauves.

Les pompiers "ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les communs", ont-ils précisé, indiquant que les personnes évacuées avaient été accueillies dans un gymnase.

