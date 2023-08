DOCUMENT RTL - Île-Saint-Denis : "Ma fille s'est jetée du 10e étage", le cri de douleur d'une mère

Samedi 19 août, trois personnes sont décédées dans un immeuble de banlieue parisienne. Une enquête a été ouverte pour comprendre l'origine des flammes. Parmi les victimes, une jeune femme de 26 ans qui s'est défenestrée.

Sa maman, Aissatou, se trouve encore sous le choc deux jours après le drame. Elle arrive à peine à se tenir debout, constamment envahie par l'émotion d'avoir perdue sa fille, Gatta, atteinte d'autisme.

"Je me suis réveillée samedi matin. J'ai senti l'odeur partout. J'ai crié. Gatta a été la première personne que j'ai réveillée", a-t-elle témoigné au micro de RTL. Et de poursuivre : "Elle s'est jetée du 10e étage. J'ai perdu ma seule fille".

La maman a dénoncé la vétusté de l'immeuble. Inquiète pour Gatta en cas d'incendie, elle avait demandé depuis sept ans un appartement au rez-de-chaussée, sans être entendue. Pour toute la famille, le traumatisme est immense. Ils veulent être relogés en dehors de l'île Saint-Denis et ainsi partir le plus loin possible.