Incendie de Rouen : "On a encore du mal à respirer", témoigne une habitante

publié le 28/09/2019 à 11:42

Il reste une odeur persistante et désagréable dans le centre-ville de Rouen, ce samedi 28 septembre au matin après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et si l'incendie spectaculaire de l'usine Lubrizol est éteint, il continue d'inquiéter malgré la mobilisation du gouvernement pour rassurer.

De la suie s'est déposée dans les environs de l'agglomération, partiellement nettoyée par la pluie. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation a annoncé la réouverture des établissements scolaires après un nettoyage des bâtiments. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, s'est également montrée rassurante en expliquant qu'il n'y a pas de polluants anormaux dans les prélèvements effectués.

Insuffisant pour rassurer des habitants très inquiets. Il y a à peine 24 heures à Bois-Guillaume, au nord de l'agglomération, l'odeur de pétrole était encore très présente. Stéphanie, 45 ans, porte sur le visage un masque chirurgical. "On a encore du mal à respirer, on a des maux de tête, des maux de cœur. Finalement, on aimerait bien savoir s'il y a des précautions à prendre, si on peut ouvrir les fenêtres de la maison, mais on n'a pas plus d'information", explique-t-elle.

Huit personnes ont décidé de porter plainte contre X notamment pour dommages corporels. Les habitants sont très préoccupés dans l'attente des résultats plus détaillés des analyses qui devraient être publiés dans quelques jours.

Voici ce que donne la pluie suite à l incendie de lubrizol ce matin sur rouen #Lubrizol #rouen pic.twitter.com/sD7I4waYEF — jack nappier (@jack_nappier76) September 26, 2019