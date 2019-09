publié le 26/09/2019 à 21:09

Le gigantesque incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a finalement été maîtrisé par les pompiers, sans faire de victimes. Les riverains, qui avaient été évacués pour des raisons de sécurité, peuvent désormais "regagner leurs appartements", a déclaré le préfet de Normandie, Pierre-André Durand. Présent sur place, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a indiqué que l'incendie était cantonné et qu'il "ne devrait pas se développer de nouveau".

Le feu s'est déclenché ce 29 septembre, un peu avant 3h00 du matin, dans une grande usine spécialisée dans les additifs pour lubrifiants. Au total 200 pompiers ont pris part à l'opération. Un énorme dispositif devrait être allégé dans la nuit, selon le colonel Jean-Yves Lagalle.

Un impressionnant panache de fumée, de 22 km de long et six de large, a survolé la région pendant plusieurs heures. Outre de nombreux bâtiments publics, des restaurants et des commerces de Rouen étaient fermés ce jeudi. Les préfectures ont indiqué que l'odeur de pollution se faisait sentir jusque dans le Nord et en Picardie. Pierre-André Durand a également annoncé que les suies, issues de la fumée, tombées sur la ville et ses environs allaient "donner lieu à des analyses complémentaires".