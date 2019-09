publié le 28/09/2019 à 03:00

En déplacement à Rouen au lendemain de l'important incendie de l'usine Lubrizol, Jean-Michel Blanquer a confirmé la réouverture des établissements scolaires dès ce lundi 30 septembre. En effet les écoles, collèges et lycées de Rouen étaient restés fermés ces jeudi et vendredi 26 et 27 septembre par mesure de précaution "pour se donner toute la sécurité sur les conditions de travail des enfants".

Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 27 septembre après-midi, il a rappelé que les fermetures avaient été décidées à titre préventif dans le but d'éviter toute "prise de risque". "Il y a eu le temps du nuage, (...) maintenant il y a le temps de la suie, il est hors de question d'envoyer des élèves dans une école, un collège ou un lycée où il y a encore de la suie", a assuré le ministre, en soulignant malgré tout que "sur 25 écoles, 3 sont concernées par la suie".

Jean-Michel Blanquer a en outre précisé que "toutes les mesures sont prises" afin que les établissements scolaires puissent être rouverts ce lundi 30 septembre,. "Ce n'est pas dans l'intérêt des élèves que nous prolongions excessivement la fermeture", a assuré le ministre de l'Éducation. Au sujets des activités extérieures telles que les cours d'EPS (éducation physique et sportive), Jean-Michel Blanquer indique que les cours d'école seront nettoyées, car les séances d'EPS "doivent pouvoir se dérouler". Il ajoute toutefois que "si une analyse nous montre qu'il ne faut pas le faire, ça ne sera pas fait".

Les cours d'école seront nettoyées "selon un protocole qui a été précisé"

Selon Jean-Michel Blanquer, tous les nettoyages sont faits "selon un protocole qui a été précisé". "C'est dans des cas très minoritaires que l'on constate qu'il y a des suies. Mais néanmoins par précaution, le nettoyage aura lieu évidemment partout", a précisé le ministre. "Sur le plan sanitaire nous mobilisons la médecine de prévention de l'Éducation Nationale pour les personnels qui peuvent le souhaiter, ainsi que la médecine scolaire pour les élèves", a indiqué Jean-Michel Blanquer en ajoutant que "très peu d'élèves se sont déclarés incommodés" après l'immense incendie de l'usine Lubrizol.