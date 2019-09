et AFP

publié le 27/09/2019 à 17:03

L'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen est officiellement terminé, mais son impact écologique ne fait que commencer. La préfecture de la Seine-Maritime a annoncé, ce vendredi 27 septembre, que des galettes d’hydrocarbures ont fait leur apparition sur la Seine.

"Nous sommes en train d'armer un navire pour récupérer les galettes avec un chalut tampon, fait pour ramasser les hydrocarbures", a expliqué à l'AFP Benoît Lemaire, le directeur de cabinet du préfet de Normandie. "Il n'y en a pas des tonnes à mon avis, mais ça nécessite qu'on les récupère. On a demandé que ce soit fait cet après-midi", a-t-il ajouté.

La présence de résidus de pollution, conséquence de l'incendie, était envisagée par les autorités. Il n'est "pas impossible qu'on relève quelques traces au-delà des barrages à l'occasion de la marée", avait averti le préfet de Normandie Pierre-André Durand le 26 septembre, mais elles seront "aisément récupérables, car en surface".

Ces galettes sont issues de l’agglomération de la suie, à cause de la pluie et sont composées d'une "combinaison d'additifs, d'huile de moteur et d'hydrocarbures", a précisé le préfet.