publié le 27/05/2019 à 06:01

Le litige dure déjà depuis plus d'un an et déchire la famille Hallyday. Mais mardi, une étape importante du dossier pourrait être franchie. Le tribunal de Nanterre doit en effet statuer sur la compétence de la justice française pour trancher le litige autour de l'héritage de Johnny Hallyday.



Quelques mois après la mort de l'artiste en décembre 2017, David Hallyday et Laura Smet, les enfants du chanteur avaient engagé une procédure pour contester son testament californien, qui désigne comme seule héritière sa veuve, Laeticia Hallyday. Pour David et Laura, qui s'estiment déshérités - ce qui est interdit en France - leur père est "une part de la France", "un destin français". Selon eux, la question de son héritage doit donc être tranchée en France.

Pour Laeticia Hallyday, le dossier doit au contraire être examiné aux États-Unis. La veuve de l'artiste estime que les dernières années de la vie de son défunt mari aux États-Unis font de lui un résident américain. Johnny Hallyday avait élu domicile à Los Angeles en 2007 et était détenteur, depuis 2014 d'une "green card", la carte de résident permanent aux Etats-Unis.

Concrètement, mardi, si le tribunal de Nanterre se déclare incompétent, l'affaire pourra être portée devant la justice américaine où il est possible d'écarter ses enfants d'un testament. Au contraire, si la justice française se saisit du dossier, la victoire sera importante pour les deux aînés Hallyday. Même si l'affaire est vraisemblablement loin d'être terminée car il est probable que, quelle que soit la décision du tribunal, l'une ou l'autre partie fera appel.



Dans cette bataille judiciaire, David et Laura ont déjà obtenu le gel des propriétés françaises du chanteur ainsi qu'une partie de ses droits d'auteurs et royalties pour protéger la part d'héritage à laquelle ils pourraient prétendre.