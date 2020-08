Dubaï : des habitants rafraîchissent leur piscine avec des glaçons

publié le 18/08/2020 à 00:49

Difficile de se rafraîchir dans la fournaise de Dubaï cet été. Alors que les températures avoisinent les 45°C, les riches propriétaires font appel à des services insolites comme se faire livrer de gros blocs de glace pour rafraîchir leurs piscines.

Dans une vidéo, l’AFP a suivi une entreprise de vente de glaçons, qui livre les habitants souhaitant refroidir l’eau de leur piscine. "Certains demandent de réduire la température de la piscine de 38 à 30 degrés, d’autres de 30 à 25… Le nombre de blocs de glace dépendra de la température du jour", explique Jerin, le responsable des ventes de la société Gulf Ice Factory and Modern Ice Factory.

Alors que l'épidémie de coronavirus oblige les gens à rester davantage à domicile, ce service connaît un succès grandissant depuis plusieurs années, rappelle Sud Ouest. Mais c'est environnementalement que le bât blesse : des dizaines de kilos de glace sont nécessaires à fabriquer et transporter pour gagner quelques degrés dans un bassin qui se réchauffera très rapidement sous les rayons du soleil.

En effet, dans un État où il est possible de faire du ski sur de la neige artificielle au milieu du désert, ces considérations semblent minimes, comme pour pour cet Italien qui a choisi de faire appel à la société de Jerin : " On peut vraiment réduire la température et ça dure un certain temps. C'est parfait pour profiter des week-ends entre amis pendant cette période étrange", estime ce résident de Dubaï.