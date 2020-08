publié le 21/08/2020 à 07:32

L'heure de la rentrée a sonné pour les clubs de Ligue 1. Ce soir, Bordeaux reçoit Nantes dans un stade quasi-vide. Pas plus de 5.000 supporters, le club n'a pas obtenu de dérogation.

Pour la finale de Ligue des champions opposant le PSG au Bayern de Munich le 23 août, pas de dérogation non plus. La préfecture de police a tranché : Il n'y aura pas de fan zone à Paris pour accueillir les supporters.

La mairie de Paris n'en voulait pas car elle craignait une diffusion massive du nouveau coronavirus, en plein rebond de l'épidémie en France. Elle a donc eu gain de cause. Le Parc des Princes reste cependant ouvert, avec une capacité limitée à 5.000 places. Pour éviter les débordements d'après-match, les Champs-Élysées vont être interdits à la circulation le temps du match et dans les heures qui suivent.

À écouter également dans ce journal

École - La rentrée aura bien lieu le 1er septembre comme prévu, a annoncé Jean-Michel Blanquer, le 21 août. Le masque sera obligatoire au collège et au lycée.

Noyade - Un père de famille et sa fille adolescente se sont noyés sur une plage du Médoc, en Gironde. Un deuxième enfant était encore porté disparu, le 20 août.

Consommation- Sur les 10 produits les plus vendus en grande surface ces six derniers mois, neuf sont des liquides, soda et eau. La star incontestable des rayons est la bouteille d'eau Cristalline.