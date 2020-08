publié le 17/08/2020 à 23:12

Elle est la plus vieille femelle panda géant du monde. Xin Xing, vient de fêter ses 38 ans, au zoo de la municipalité de Chongqing, en Chine, samedi 15 août 2020.

En bonne condition physique malgré une hypertension occasionnelle, la femelle s'est vue offrir un énorme gâteau composé de ses aliments préférés : des pousses de bambou, de la pastèque et des carottes, apprend-on dans les colonnes du Quotidien du peuple, le principal journal chinois.



Xin Xing est le plus vieux panda géant du monde à vivre en captivité. Son âge équivaut à plus de 110 ans chez les humains. Elle est née en 1982 dans la nature dans le district de Baoxing de la province du Sichuan et a depuis 153 descendants, répartis dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis, au Canada et au Japon.

Seuls 30 pandas géants dans le monde ont vécu plus de 30 ans, selon Yin Yanqiang, directeur technique du zoo, cité par le Quotidien du peuple.

