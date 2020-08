Loire-Atlantique : deux amis ont créé un vin aux saveurs de bières

publié le 15/08/2020 à 12:39

Il fallait oser. Deux garçons de la région nantaise l’ont fait : créer un vin aux saveurs de bière. Cela est sans doute un sacrilège pour les puristes, mais aujourd’hui le résultat est là, agréable et surprenant à la dégustation.

Tout est parti, il y a trois ans, d’un brassage amateur au fond d’une cave et pour ne pas gâcher le surplus de houblon, deux copains tentent l’expérience, comme l'explique Romain Héraud, jeune vigneron installé à Clisson : "On a sélectionné une cuve et on a mis les fleurs de houblon à macérer pendant quelques jours dans le vin".

Les premiers résultats ne sont pas concluants, mais un an après, les bouteilles livrent des saveurs plus intéressantes à travailler, alors, les deux compères relèvent le challenge : "En faisant plein de tests, on en a fait une bonne centaine je pense, la façon de faire et trouver le cépage avec la variété de houblon, avec la notion de terroir aussi qui est tout de même très importante, donc il y a plusieurs solutions entre le cépage, la variété de houblon et les terroirs", nous a confié le deuxième initiateur de ce vin Maxime Bordelot, l'un des trente sommeliers en bière qui existe en France.

Ainsi, après trois cuvées de 300 litres, le tour est joué avec un nouveau breuvage baptisé "Wine Hop", sous forme de clin d’œil à "why not", pourquoi pas en anglais. "Il n’y a pas de sucre rajouté, c’est un vin sec, c’est juste une infusion de houblon, ça reste très naturel, pour les apéros d’été c’est parfait !" selon Romain Héraud. Un vin à la saveur de bière à base de melon de Bourgogne ou à partir de Chardonnay, qui se marie aussi parfaitement à la cuisine asiatique ou un poisson beurre blanc. Avec modération.