Paris : face à la crue de la Seine, la mairie ferme des voies

publié le 07/03/2020

Le niveau de la Seine continue de monter à Paris et pousse la municipalité à opter pour des mesures de protection envers ses habitants. Alors qu'il a atteint 3,9 mètres ce samedi 9 mars et devrait dépasser les 4,3 mètres ce lundi, la mairie, de Paris a annoncé, après avoir tenu sa cellule de crise crue, la fermeture des quais bas rive droite et rive gauche aux piétons et cyclistes.

La voie Georges Pompidou est également interdite à la circulation entre Tuileries et Henri IV (quais bas) et entre les ponts du Garigliano et de Bir Hakeim (quais haut) tandis que l'ensemble des commerces se trouvant dans ces zones ont été prévenus au préalable de la montée du niveau de la Seine et ont donc été fermés.

Face à ces conditions, la ville de Paris a également décidé d'accueillir des sans-abri, auparavant hébergés dans une péniche sur la Seine, dans des gymnases des XIIIème et XVème arrondissements de la capitale.

Si la Seine atteint 4,50 mètres (contre 6,10 lors du pic de 2016), la mairie "mobilisera tous les gestionnaires de parking pour vérifier qu'il n'y a pas de remontée de nappes dans les parkings souterrains", a ajouté l'adjointe. "Les précipitations remplissent les nappes phréatiques, et celles-ci remontent", a-t-elle précisé.

