Haute-Garonne : un homme de 28 ans interpellé après un meurtre

et AFP

publié le 02/06/2021 à 16:52

Après un meurtre survenu mardi dans un petit village au sud de Toulouse en Haute-Garonne, le GIGN a interpellé ce mercredi un homme âgé de 28 ans, a indiqué à l'AFP le procureur de Saint-Gaudens.

Mardi en fin d'après-midi, un quadragénaire avait été mortellement blessé, "avec trois impacts au niveau du cou et de la tête", "sur le pas de sa porte", dans la rue principale du village de Saint-Michel, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Toulouse, a précisé le procureur Christophe Amunzateguy.

Les gendarmes ont rapidement été mis sur la piste d'un suspect, grâce à plusieurs témoignages. L'homme, qui connaissait la victime, a été localisé dans la commune voisine de Montberaud. Ainsi, un important dispositif de gendarmerie a été mobilisé avec des militaires de la brigade de recherches de Muret, du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et de l'antenne du GIGN de Toulouse.

Deux enquêtes ouvertes

Le suspect, sans emploi et inconnu de la justice, a été interpellé mardi aux alentours de 22 heures, lors d'une opération "très tendue", selon une source proche de l'enquête. En effet, l'homme de 28 ans a fait feu avec un fusil de chasse sur les gendarmes, blessant légèrement l'un d'eux.

"Fort heureusement, le gendarme, grâce à son gilet pare-balles, n'a pas été gravement blessé, mais légèrement touché au niveau du bras, ainsi qu'un deuxième militaire. Le mis en cause a légèrement été blessé par des éclats car l'intervention s'est déroulée dans un lieu exigu", a précisé le magistrat.

Le suspect, comme la victime, "vivaient dans des logements et n'appartenaient pas au milieu marginal", indique le procureur. "On est au début de l'enquête, il est très prématuré de parler de mobile", a-t-il ajouté. Le magistrat devrait dans la journée se dessaisir, au profit du pôle criminel du parquet de Toulouse, des deux enquêtes ouvertes : l'une pour assassinat et l'autre pour tentative d'homicide sur les gendarmes.