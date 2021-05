publié le 15/05/2021 à 11:22

Valentin Marcone, le meurtrier présumé des Cévennes, est descendu vers son domicile et s'est rendu aux premiers gendarmes qui se sont présentés. Sa traque était menée dans le massif des Cévennes pour tenter de localiser le fuyard le plus recherché du pays depuis mardi.

Le jeune homme de 29 ans s'était volatilisé après avoir exécuté le patron et un collègue d'une scierie où il travaillait. Quatre-vingts longues heures de traque avec des moyens humains et matériels considérables (drones, hélicoptères, caméras thermiques, chiens, 350 hommes mobilisés), pour que, finalement, il se rende vendredi. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé l'épilogue sur Tweeter.

Invité de RTL ce samedi 15 mai, le patron du GIGN, le général Ghislain Réty revient sur cette traque hors norme. "On était sur un dispositif extrêmement dimensionné, mais qui correspondait à la difficulté qui était face à nous", explique le militaire qui insiste sur "la double dangerosité" de l'opération.

Objectif : "éviter les pires scénarios"

Déjà, "une dangerosité de notre adversaire : monsieur Valentin Marcone". "On savait qu'il était armé, qu'il venait quand même de commettre un double homicide, qu'il était déterminé, qu'il était chasseur, qu'il s'entraînait très régulièrement au tir, qu'il a même construit des champs de tir au milieu du terrain qu'il maîtrisait".

Ensuite, seconde difficulté pour le GIGN : le terrain. La traque de Valentin Marcone s'est faite sur "un terrain extrêmement hostile, très vallonné, parfois même vertical, avec une végétation extrêmement dense, impénétrable à certains endroits. Et cet adversaire connaissait parfaitement le terrain", insiste le haut-gradé.

Cette traque est donc un succès à plusieurs titres. L'objectif ici était d' "acculer" le fuyard et d' "éviter les pires scénarios ". "Un, qu'il sorte du périmètre et qu'il aille commettre éventuellement une autre tuerie", énumère-t-il, "avoir évité qu'il se suicide. Ça aussi, c'était une deuxième hypothèse envisageable. Et la troisième hypothèse qu'on a surtout évité, c'est un usage des armes de la part des gendarmes ou même de l'auteur".

L'auteur présumé du double meurtre a été placé en garde à vue pour assassinats vendredi.