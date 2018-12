"Gilets jaunes" : 14 mises en examen après l'incendie d'un péage à Bandol

publié le 20/12/2018 à 09:22

Le péage de Bandol (Var), sur l'autoroute A50, garde les stigmates des violences de lundi. Quatorze "gilets jaunes" qui avaient été interpellés lundi 17 décembre après l'incendie de la gare autoroutière ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire dans la soirée du mercredi 19 décembre, a-t-on appris auprès du parquet de Toulon. Peu après les faits, les forces de l'ordre avaient procédé, dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 décembre, à l'interpellation de 17 personnes soupçonnées d'avoir participé à ces exactions.



Mercredi 19 décembre, à l'issue de leur garde à vue, trois d'entre elles avaient été mises hors de cause et relâchées. Quatorze autres ont été présentées à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "incendie volontaire, participation à un attroupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, entrave à la circulation et, pour certains des mis en cause, rébellion", avait précisé Bernard Marchal, procureur de la République de Toulon.

Le parquet avait requis un mandat de dépôt pour un certain nombre de ces prévenus mais il n'a pas été suivi par le juge des libertés et de la détention. Depuis plusieurs semaines, plusieurs péages et installations autoroutières du sud de la France,de Perpignan à Orange en passant par La Ciotat, ont été dégradés. Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 décembre, c'est un local appartenant à Vinci, à Bessan, dans l'Hérault, qui a été endommagé par un sinistre.