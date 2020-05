Gard : un homme meurt dans une collision avec un camion

publié le 19/05/2020 à 00:21

Lundi 18 mai, dans la matinée, aux alentours de 8 heures, un tragique accident s’est produit entre les communes de Langlade et de Saint-Dionisy dans le département du Gard, dans la région Occitanie, sur la route départementale 40.

Une collision a eu lieu entre une voiture et un camion-citerne transportant du fioul. Le conducteur de la Clio, un homme âgé d’une trentaine d’années, est décédé avant l’arrivée des secours. L'accident a été violent, la Clio a été détruite et l'avant du camion décimé, comme on peut le voir sur les images de l’article de France Bleu.



Le chauffeur du camion a lui été blessé et transporté au CHU de Nîmes, ses jours ne sont pas en danger. Les gendarmes de Calvisson et les motocyclistes de Nîmes sont intervenus, la circulation a été perturbée pendant plusieurs heures.