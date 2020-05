Lyon : il poignarde sa voisine qu'il juge "trop bruyante"

publié le 18/05/2020 à 11:22

Une jeune femme de 20 ans a été poignardée à son domicile du 3e arrondissement de Lyon ce week-end. Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai, un conflit avec son voisin a dégénéré, révèle Le Progrès.

Surement à l'occasion du déconfinement, la jeune femme avait invité quelques amis à passer la soirée chez elle. Une ambiance festive qui n'a pas vraiment été du goût de son voisin du dessus, un trentenaire. Celui-ci, agacé par le bruit occasionné, a perdu son sang froid aux alentours de 00h25.

Armé d'un couteau, l'homme a été sonner chez sa jeune voisine et l'a poignardée. Le voisin aurait ensuite quitté les lieux et serait retourné dans son appartement, où il a été arrêté peu de temps après les faits. L'homme âgé de 38 ans a été placé en garde à vue et les enquêteurs cherchent à définir les circonstances exactes du drame. Pour l'heure, on ignore encore si l'auteur présumé était sous l'emprise de drogue ou d'alcool ou s'il existait un conflit antérieur entre les deux voisins.

La jeune femme de 20 ans a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Son pronostic vital était toujours engagé dimanche soir, a indiqué le parquet de Lyon.