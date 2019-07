publié le 04/07/2019 à 08:25

19 adolescents ont été interpellés depuis mardi dernier, interrogés dans l'enquête sur des soupçons de fraude concernant des épreuves de mathématiques du baccalauréat 2019. 14 d'entre eux ont été libérés. Après environ 40 heures de garde à vue, l'un d'entre eux, s'est confié au micro de RTL.

"Pour moi, c'était juste rendre service à un ami, quand il me demande par exemple des programmes de maths, de physique, je lui mets des programmes sur la calculatrice. Je ne pensais pas que ça allait prendre des proportions aussi énormes", explique Michael.

Son ami a payé 50 euros un mystérieux vendeur qui demandait pas moins de 1.600 euros au total pour divulguer une photographie de l'épreuve de maths, sur la messagerie Whatsapp. "C'était la veille, juste avant, le soir-même via Whatsapp, c'est 20 personnes à peu près qui se sont mises ensemble. Il y a une seule personne qui a récolté tout l'argent et qui est allée voir la personne, donné l'argent et il lui a envoyé après le sujet en photo", indique-t-il.

Michael est sorti libre de sa garde à vue, il attend désormais de savoir s'il pourra ou non obtenir son baccalauréat, dont les résultats seront à retrouver dès demain matin sur notre site RTL.fr.