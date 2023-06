Féminicides : qui était Ghylaine Bouchait, brûlée vive par son compagnon en 2017 ?

Le quotidien de Ghylaine Bouchait était semé de ces petits renoncements qui tissent les grands drames. Avant sa mort, le 22 septembre 2017, sa sœur Sandrine avait tenté de l’alerter. Les deux femmes étaient très proches, depuis toujours. Ghylaine, c’est la petite dernière d’une fratrie de quatre enfants, la petite princesse, la plus gâtée. Sandrine est l’aînée. Neuf ans les séparent, mais la petite a toujours voulu suivre la grande, elle en a fait son modèle, son guide. Et au fil des ans, la complicité n’a fait que grandir.

Un jour, Ghylaine rencontre Christophe. Rencontre comme tant d’autres, dans une discothèque, un samedi soir sur la terre. Ils se fréquentent pendant un an, puis ils emménagent ensemble, dans une jolie résidence, puis vient la petite Cloé. Un couple sans histoire. Un couple qui s’étiole doucement.

La romance des débuts laisse place à une certaine routine. Christophe n’a jamais été très démonstratif, le temps qui passe le rend franchement distant. Ils vivent ensemble, partent en vacances… mais ils ne partagent pas grand-chose, si ce n’est un quotidien étouffant.

Dans la vie de tous les jours, Christophe se montre tyrannique

Car dans la vie de tous les jours, Christophe se montre tyrannique. Un jour, il a obligé Ghylaine à refaire le ménage qu’elle venait de terminer parce qu’elle n’avait pas respecté ses consignes : nettoyer de droite à gauche et pas l’inverse. Il veut tout contrôler, il veut la contrôler, elle. Et ainsi, au bout de 10 années de vie commune, l’amour s’en est allé et la jeune fille boute-en-train a perdu sa joie de vivre.

Sa sœur la trouve éteinte. Ghylaine ne se plaint même pas, ou si peu. Parfois, elle raconte ses malheurs à la patronne de la boulangerie. Mais elle ne se rebelle pas, elle n’a pas envie d’affronter son compagnon. Sandrine s’indigne parfois des remarques de Christophe, elle incite sa petite sœur à réagir, mais Ghylaine hausse les épaules. Pour elle il n’y a que deux possibilités : subir ou partir. Partir c’est compliqué, il y a sa fille, et le crédit de l’appartement. Alors elle s’est résignée. Jusqu'à sa rencontre avec Eric.

Ghylaine trouve enfin ces mots doux, ces gestes tendres, ces petites attentions qui lui manquent tant

Lui, c’est un client de la boulangerie. Il a huit ans de moins qu’elle. Il la regarde, il lui sourit. Elle répond. Et un soir, il l’attend à la sortie du magasin. Avec lui, Ghylaine trouve enfin ces mots doux, ces gestes tendres, ces petites attentions qui lui manquent tant.

Les deux hommes finissent par se rencontrer. Petit combat de coqs sans conséquence. Mais Christophe refuse de laisser partir sa compagne, et il la connaît bien, il sait quel est son point faible : c’est une gentille, pleine d’empathie. Alors il lui fait du chantage au suicide : "Si tu me quittes, je me tue". Elle hésite, elle temporise. C’est le père de sa fille. Mais elle est de moins en moins tranquille.

Parfois, elle se réveille en sursaut, la nuit, parce qu’elle se sent observée. Et Christophe est là, assis sur une chaise, la regardant dormir avec une expression indéfinissable. Elle redoute par-dessus tout qu’il la prive de Cloé, d'une manière ou d’une autre. Cette petite fille de 7 ans assistera à leur dernière dispute, l’essence, le briquet, les voisins qui défoncent la porte pour entrer. Terrifiée, elle dira simplement : "Papa a voulu suicider Maman".

