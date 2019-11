et Marie Zafimehy

publié le 25/11/2019 à 08:35

"Si un homme n'a pas été violent, il peut arriver à cette étape ultime de tuer sa compagne". Hélène de Ponsay insiste : sa soeur Marie-Alice Dibon, victime de féminicide, n'avait a priori jamais subi de violences physiques de la part de son compagnon. Et pourtant, en avril dernier, ce dernier est soupçonné de l'avoir tuée avant de déposer son corps dans une valise, laissée flottant à la dérive sur l'Oise.



"Ce qui est important c’est que le phénomène d’emprise soit plus connu", explique Hélène de Ponsay. "Il faut que les victimes commencent à se reconnaître et que l’entourage prenne conscience de cette dangerosité". L'isolement, le contrôle coercitif, le chantage affectif sont autant de violences psychologiques qui doivent être interprétées comme des signaux d'alarmes, et prises en compte.

Plusieurs fois, le compagnon de Marie-Alice Dibon a eu recours au "chantage au suicide" lorsque celle-ci a voulu rompre. "Elle a dit à ses plus proches qu’elle avait peur qu’il se fasse du mal, je comprends maintenant que c’était un signal absolument alarmant", raconte Hélène de Ponsay.

Aujourd'hui, le compagnon de Marie-Alice Dibon, est décédé dans un accident de voiture en Italie après avoir été activement recherché par la police pendant plusieurs mois. La piste du suicide est évoquée.