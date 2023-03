Affaire des sœurs Papin : que sont devenues "les arracheuses d'yeux" après leur condamnation ?

Quatre-vingt-dix ans après, le mobile de leur crime reste mystérieux. Leur portrait lui, marque les annales criminelles françaises. Les sœurs Papin ont été condamnées en 1933 au Mans pour le double meurtre de leur patronne - elles étaient domestiques - et de sa fille.

Défendue par Germaine Brière, première avocate inscrite au barreau local, elles ont été déclarées responsables pénalement malgré la sauvagerie de leur crime et la volonté de leur conseil de prouver leur folie - notamment celle de Christine, l'aînée.

Yeux arrachés, corps lacérés, visages tabassés... Comment une telle violence a-t-elle pu être déclenchée ? La première version des deux sœurs est la suivante : une dispute a éclaté à la suite d'une remarque de Madame Lancelin, leur patronne, conduisant Christine et Léa à se déchaîner sur leurs victimes. Puis, Christine disculpe sa sœur : après une crise d'hallucinations en prison, elle dit être la seule à avoir commis le meurtre. Pour son avocate, Germaine Brière, il n'y a aucun doute : sa cliente n'est pas responsable pénalement pour la simple et bonne raison qu'elle souffre d'une pathologie mentale.

Christine Papin, quand elle reçoit le verdict, tombe à genoux en position de prière Julia Minkowski

Malheureusement, la stratégie de l'avocate ne fonctionne pas. Christine Papin est condamnée la peine capitale, et sa sœur Léa, à dix ans de travaux forcés. "Christine Papin, quand elle reçoit le verdict, elle tombe à genoux en position de prière", rapporte Me Julia Minkowski dans Les Voix du crime. Une scène que l'avocate décrit dans son livre consacré à l'affaire, Par-delà l'attente (JC Lattès, 2022).

"C'est la première fois qu'elle montre une véritable réaction de tout le procès, poursuit-elle. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle implore la miséricorde ? Ou est ce qu'au contraire elle remercie le Seigneur de lui avoir accordé en fait cette peine ? Ce qui peut la délivrer en fait de des méandres de son esprit malade ?"

Christine ne signera ni le pourvoi en cassation, ni le recours en grâce présidentielle présentés par Germaine Brière. Le président de l'époque la graciera tout de même et elle sera envoyée en prison, tout comme sa sœur Léa. "Mais au bout de quelques mois, elle va être transférée à l'asile, raconte Julia Minkowski. Manifestement, le directeur de la prison a, lui, considéré que sa place n'était pas là. Et au final, Germaine Brière avait bien raison avant tout le monde : sa place n'était pas en prison."

Léa a changé de nom et a repris une vie normale Julia Minkowski

Avec le recul, certains experts interrogés par Julia Minkowski estiment que Christine Papin était schizophrène. "Elle va mourir de cachexie qui est en fait la conséquence d'un refus de se nourrir et qui est, à ce qu'on m'a dit, assez fréquent chez les schizophrènes qui ne sont pas traités", résume l'avocate et autrice.

Léa Papin, elle, purge sa peine de travaux forcés à la prison du Mans puis est libérée dans les années 40 en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'elle décide de retourner chez sa mère à Rennes et de reprendre une vie professionnelle en tant que domestique. "Elle a changé de nom, évidemment, et elle a repris une vie normale, loin de sa sœur", explique Julia Minkowski. On ne saura jamais si Léa a effectivement tué les deux victimes ou pas : elle est morte à 90 ans dans une maison de retraite sans jamais reparler de son crime.

