Isabelle, rescapée d'un féminicide : "Il m'a juste dit, 'ne crie pas'"

La vie d'Isabelle bascule en février dernier. Cette mère de famille s'est séparée de son ex-compagnon plusieurs mois auparavant. De crainte que celui-ci ne tente de la retenir par tous les moyens, elle avait préféré quitter le domicile du jour au lendemain, sans laisser d'adresse. Mais son ex-compagnon la menace, l'agresse. Isabelle vit dans la peur.

Un jour, alors qu'elle sort de son appartement, son ancien compagnon l'attend sur son palier, avec une arme. Il tire à deux reprises sur Isabelle. "Je me retrouve à quatre pattes vers les escaliers et il me tire une première fois dans les fesses", raconte-t-elle dans cet épisode des Voix du Crime.



Son ex-conjoint vise notamment le bas-ventre d'Isabelle. Selon elle, il l'a visée en tant que femme, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle puisse refaire sa vie. "Il me disait 'Isabelle tu en seras jamais heureuse, je ne peux pas c’est pas possible". Isabelle s'écroule, hurle de terreur. Son ex-compagnon, lui reste silencieux. "Il m'a juste dit il “'Ne crie pas' au tout début", confie Isabelle.

S'accepter autrement, c'est difficile Isabelle, rescapée de féminicide

Pendant tout ce temps, la fille d'Isabelle est enfermée dans l'appartement, sans pouvoir lui venir en aide. Lorsqu'elle parvient à sortir, elle se précipite aux côtés de sa mère. "C'est elle qui m’a tenu les mains en disant 'Maman t'es forte, tu vas y arriver, tu t'endors pas je suis là, t’as interdiction de dormir.", raconte Isabelle.

À la suite de cette tentative de meurtre, Isabelle doit séjourner à l'hôpital. "J'ai subi neuf opérations, il y en a encore quelques unes qui se profilent.", explique celle qui se qualifie de "survivante". "Et en me blessant en effet dans le bas ventre. Il a réussi quelque part, c'est à dire que oui, il a dégradé mon corps, mes capacités et tout est remis en cause", relate Isabelle.

Cette agression a laissé de nombreux traumatismes. Isabelle doit désormais apprendre à vivre avec les séquelles physiques et psychologiques de cette agression. "Le fait de s'accepter physiquement autrement, c'est difficile", confie-t-elle.



