Féminicide : une jeune femme poignardée 72 fois à Angoulême

À 22 ans, elle a refusé de recommencer une histoire avec son ex et il l'a tuée.

À 22 ans on a toute la vie devant, on fait des projets, on s'amuse, on danse sans penser au lendemain, on embrasse ses ami•e•s, on est heureux•se.

On meurt pas à 22 ans putain ! #féminicide https://t.co/B5Sl57LNyc