Fatima Anechad : pourquoi la "veuve noire" n'est toujours pas derrière les barreaux ?

Le 29 juillet 2002, William Bendeçon décide d'aller porter plainte à Paris pour enlèvement et séquestration. Son frère, Roger Bendeçon, n'a pas donné de ses nouvelles depuis trois mois. Ce n'est pas vraiment dans les habitudes de ce quinquagénaire qui appelle souvent sa famille.

Les proches indiquent que Roger vit en concubinage avec une certaine Fatima Anechad. Le couple habite le 16eme arrondissement de la capitale. Quand les frères de Roger l’ont appelée pour avoir des nouvelles, Fatima se serait montrée "énigmatique et évasive". Elle ne semble pas savoir, où se trouve Roger. Elle finit par admettre qu’elle n'a plus de nouvelles de lui depuis la fin mai et qu'il serait en voyage d’affaires.



Le 29 novembre 2002, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Fatima Anechad confirme être partie voyager au Maroc avec Roger Bendeçon au mois d'avril. Mais ce dernier avait des affaires à traiter. Il lui avait parlé d'un coup qui pourrait rapporter jusqu'à un milliard d'euros. L'occasion rêvée de se refaire une santé financière alors qu'il était aux abois. Roger Bendeçon lui avait alors laissé son téléphone portable. Fatima Anechad, avait rejoint de son côté Paris le 5 mai 2002.

"Ce qui m'obsède c'est l'impunité dont elle a pu bénéficier" Karen Bendeçon

Fatima Anechad, 65 ans, est finalement accusée d’avoir assassiné son compagnon et est jugée le 9 mai 2016. Mais ce jour-là, le box des accusés est vide. En réalité, la "veuve noire" comme elle est surnommée, est rentrée au Maroc, estimant qu'elle doit devait être jugée dans son pays d'origine.

Au micro de L'heure de Crime, Karen Bendeçon, la fille de Roger Bendeçon, reste dans l'incompréhension : "Ce qui m'obsède, c'est l'impunité dont elle a pu bénéficier. Elle a violé un contrôle judiciaire pour se rendre au Maroc pour organiser son insolvabilité. Elle a été condamnée à 20 ans de prison et aujourd'hui, elle n'en a pas fait un seul". A l'heure actuelle, Fatima Anechad n'est pas recherchée par la justice française et est toujours en liberté.

Nos invités

- Karen Bendeçon, fille de Roger Bendeçon

- Me Jean-Alex Buchinger, avocat de Karen Bendeçon