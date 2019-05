publié le 25/05/2019 à 18:45

La plupart des blessés ont été victimes de l'effet de souffle, les jambes criblées de vis et de billes. Heureusement, aucune n'est dans un état grave. Onze personnes sont toujours hospitalisées, après l'explosion à Lyon qui a fait 13 blessés.



À l'Hôpital St-Joseph St-Luc, deux sœurs âgées d'une trentaine d'années sont toujours soignées. Elles étaient seulement à deux mètres du colis quand il a explosé. Les deux femmes ont passé une bonne partie de la journée sur la table d'opération, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Elles sont hors de danger.

Pierre, le compagnon de l'une des victimes s'est rendu à leur chevet à la mi-journée. "On est parti acheter un sandwich et cela a explosé. (...) Il y a un pompier volontaire qui est arrivé rapidement pour nous aider. (...) Elle se sont faites opérées car elles ont plein de billes dans les jambes", témoigne-t-il.

Pas de blessures graves mais les deux sœurs avaient les jambes criblées de billes, de clous de vis. "Si on prend un projectile à haute vitesse (...), cela peut faire des plaies, cela peut pénétrer. Le chirurgien est allé retirer des éléments qui étaient présents, sans qu'il y ait de conséquence fâcheuses au niveau artériel ou nerveux. Ce sont des personnes qui vont pouvoir repartir sur leurs deux jambes", affirme docteur Jean-Pierre Lavignon, chef-adjoint des services des urgences.



Les débris métalliques vont être retirés et confiés à la police judiciaire pour être analysés et compléter un peu plus l'enquête. Les deux sœurs devraient sortir de l'hôpital d'ici lundi.

