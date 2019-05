publié le 25/05/2019 à 07:28

Il était 17h30 à Lyon hier soir lorsqu'un colis piégé a explosé dans une rue piétonne non loin de la place Bellecour. Le sac contenait des vis, des clous ou boulons a été déposé devant une boulangerie d'une artère commerçante. L'explosion a fait selon un dernier bilan treize blessés. Onze personnes ont été hospitalisées, heureusement sans gravité. Une fillette fait partie des victimes.



"C'était plutôt calme. C'est quand ça a explosé que c'est parti dans tous les sens. Les gens qui étaient au premier rang étaient affolés", raconte au micro de RTL Renée une habitant lyonnaise, qui décrit "une panique" et une explosion "assez forte". "On n'a pas compris ce qui se passait. On ne l'a su qu'après. En plein centre de Lyon... C'est une surprise totale", a-t-elle confiée.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu sur place dans la soirée. Il a annoncé que la sécurité sera renforcée sur tous les sites qui accueillent du public. La police nationale a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver l'homme d'une trentaine d'années suspecté être l'auteur de l'explosion.

À écouter également dans ce journal

Politique - C'est demain que les Français votent pour les européennes. Ils ont le choix parmi les 34 listes et 2.686 candidats : un record.



International - Les prétendants au poste de Premier ministre au Royaume-Uni sont dans les starting blocks pour prendre le pouvoir et s'emparer du dossier épineux du Brexit, après l'annonce de la démission de Theresa May, effective le 7 juin.



Diplomatie - La tension monte entre Washington et l'Iran. Les États-Unis vont déployer 1.500 soldats supplémentaires au Moyen Orient. La Maison Blanche s'inquiète de menaces persistantes contre les forces américaines émanant du plus haut niveau du gouvernement iranien.



Football - La dernière journée de Ligue 1 aura été fatale à Caen, relégué en Ligue 2 après sa défaite contre Bordeaux (1-0), alors que Dijon a arraché la place de barragiste en battant Toulouse (2-1), et affrontera Lens jeudi prochain pour tenter de se maintenir.