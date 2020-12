Eure : garde à vue pour un couple soupçonné d'avoir violé et tué son nourrisson

et AFP

publié le 22/12/2020 à 16:12

"Un couple a été placé en garde à vue dimanche après le décès d'un nourrisson d'un mois et demi", a déclaré la procureure d’Évreux, mardi 22 décembre. Cet homme de 36 ans et une femme de 34 sont soupçonnés d'avoir violé et tué leur fillette. Ils ont été placés en garde à vue pour viol ayant entraîné la mort.

"D'après les premiers éléments de l'enquête", la victime "a subi des violences physiques et sexuelles", a déclaré Dominique Puechmaille à un correspondant de l'AFP. La procureure a indiqué qu'aucun antécédent de violences n'a été relevé sur les deux autres enfants du couple, âgés de 2 et 3 ans.

Lors des auditions, le couple, inconnu des services de police, avait expliqué aux enquêteurs que le bébé était tombé. Mais les faits constatés dès l'intervention des secours ont rapidement mis à mal cette version.

Dépêché sur place dimanche soir à la Chapelle-Réanville (Eure) au domicile des suspects, le Samu appelé pour un bébé en arrêt cardiaque avait observé la présence "d'hématomes sur les jambes du bébé et une déchirure importante au niveau de l'anus", a précisé Mme Puechmaille.

Une information judiciaire doit être ouverte : le SRPJ de Rouen et le commissariat de Vernon ont été saisis de l'enquête. Une autopsie de la dépouille de l'enfant doit être réalisée ce mardi.