Disparition "suspecte" d'une femme dans le Tarn : ce que l'on sait

et Patrick Isson

publié le 22/12/2020 à 11:23

Cagnac-les-Mines, une petite commune sur les hauteurs d'Albi dans le Tarn, est plongée dans l'inquiétude depuis que, dans la nuit de mardi dernier, le 15 décembre, à mercredi, Delphine Jubillar aurait quitté son domicile à pied sans laisser de trace, ni donner de nouvelles à ses proches.

La jeune mère de famille, trentenaire, est mariée avec Cédric et a deux enfants en bas-âge, un petit garçon de 6 ans et une très jeune fille de seulement 18 mois. "À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée" pour expliquer la disparition "suspecte" de Delphine Jubillar, a déclaré le procureur d'Albi Alain Berthomieu dans un communiqué consulté par l'AFP ce lundi 21 décembre.

Malgré la fouille des étangs des alentours et le ratissage des bois, aucun élément n'a été trouvé. La diffusion d'un avis de recherche depuis vendredi dernier n'a pas permis non plus, semble-t-il, d'aiguiller les enquêteurs. Des proches affirment que la trentenaire aurait quitté la maison avec ses deux chiens, qui seraient revenus seuls au domicile mercredi 16 décembre vers 4h du matin.

Le mari de Delphine, Cédric, s'est dit "abattu" par cette disparition. Le couple était en instance de divorce, a-t-il confirmé, et Delphine souhaitait partir. Il a raconté qu'alors qu'il s'est réveillé vers 4h30 du matin pour aller voir sa petite fille de 18 mois, il s'est rendu compte que son épouse avait disparu et que son portable n'était plus là.



> Disparue dans le Tarn : son oncle et sa tante sur place pour comprendre Crédit Média : Patrick Isson / RTL | Durée : 01:06 | Date : 22/12/2020