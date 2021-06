États-Unis : le rappeur Lil Loaded est décédé à 20 ans

publié le 01/06/2021 à 11:53

Lil Loaded, de son vrai nom Dashawn Robertson, est décédé à 20 ans, le 30 mai dernier. Selon son avocat Ashkan Mehryari, l'artiste se serait suicidé, mais le bureau du médecin légiste de Dallas a déclaré que les causes et les circonstances du décès ne sont pas encore déterminées, précise la chaîne américaine NBC News.

En octobre dernier, Lil Loaded avait été accusé d'homicide involontaire après la mort par balles de Khalil Walker (18 ans), son meilleur ami. Selon d'autres documents, le rappeur avait ensuite été accusé, en février dernier, d'avoir "imprudemment" causé la mort de Khalil Walker. Il était libre sous caution et son audience était prévue ce 1er juin, ajoute le média américain Fox News.

Lil Loaded s'est fait connaître du grand public en 2019 avec 6locc 6a6y, dont le clip dépasse les 28 millions de vues sur YouTube. La semaine du 14 mai dernier, the Recording Industry Association a certifié 6locc 6a6y "chanson d'or". Son deuxième titre Gang Unit, sorti aussi en 2019 avait eu un sacré succès avec plus de 10 millions de vues sur YouTube. "Ce gamin était sur la bonne voie. Il se battait contre des choses qu'on aurait aimé savoir afin d'intervenir et d'arriver à un résultat différent", a confié Stanley Gabart, qui travaillait avec Lil Loaded.

> Lil Loaded ft. NLE Choppa "6locc 6a6y Remix" (Official Video)