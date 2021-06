Comment un lama nous a privés d’un duo mythique entre deux stars de la pop

publié le 01/06/2021 à 07:01

Tout commence en 1980 lors d’un concert du groupe Queen à Los Angeles. Après le show, un fan absolu insiste pour voir dans leur loge Freddie Mercury et ses amis. Son nom : Michael Jackson. Il a alors 22 ans, il a adoré le show des Britanniques et flashé sur la chanson Another One Bites the Dust.

La star américaine est convaincue que c'est une énorme tube et qu’il faut absolument le sortir en single, le balancer aux radios, ce qui n'est pas prévu par la maison de disque. Une bonne idée puisque cette chanson deviendra le plus gros hit de l'histoire de Queen, numéro 1 aux USA et 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde !

Du coup quand en 1983, avec le méga-succès de Thriller, Michael Jackson propose à Freddie Mercury de faire un album en duo, le moustachu accepte, il lui doit bien ça. Rendez-vous est pris dans un studio. Au début, ça se passe super bien, les deux chanteurs sont inspirés même si Jackson tique un peu en voyant Mercury se faire des rails de coke façon TGV. Le chanteur de Queen, lui, a beaucoup de mal avec les caprices d'enfant gâté du "roi de la pop". Trois morceaux sont mis en boîte mais le projet va s'arrêter net pour une raison folle…

Un jour, Freddie Mercury appelle son manager complètement paniqué : "Il a ramené un lama dans le studio !". Le manager qui connaît son Freddie sur le bout des doigts lui répond : "Toi t'es encore défoncé, c’est ça ?". "Oui mais il a vraiment ramené un putain de lama dans le studio. Sors-moi de là !".

Il avait raison, à cette époque, ce grand enfant de Michael Jackson avait adopté un lama, Louie, qu'il emmenait partout. Y compris malheureusement ce jour-là en studio. Freddie s'est enfui et n’est jamais revenu. Dommage, écouter cet album du King of Pop et du Rocker de Queen, on n'aurait pas craché dessus…

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.