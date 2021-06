L'album "Le Chanteur" de Balavoine a 43 ans ce mardi

publié le 01/06/2021 à 10:18

Cela fait plus de 35 ans que le chanteur Daniel Balavoine est décédé. Sa mort dans un accident d'hélicoptère le 14 janvier 1986, à 34 ans, avait marqué les esprits. Aujourd'hui, on célèbre toujours la mémoire de l'artiste : en ce 1er juin, Google met à l'honneur Daniel Balavoine pour commémorer les 43 ans de son album Le Chanteur. Sur la page d'accueil du moteur de recherche, un Doodle le représente, micro à la main.

Le 1er juin 1978 sortait en effet le troisième album de Balavoine, vendu à plus de 800.000 exemplaires. A l'intérieur, le titre Le Chanteur, probablement l'un de ses plus connus encore aujourd'hui. On y retrouve aussi des chansons comme Lucie ou France.



Peu après la sortie de cet album, Daniel Balavoine joue Johnny Rockfort dans la comédie musicale Starmania. Il y interprète notamment SOS d'un terrien en détresse.



Après sa mort, les titres de Daniel Balavoine ont été repris par de nombreux artistes et ont marqué plusieurs générations. Et ce alors qu'il disait de son vivant ne pas être "convaincu qu'il restera[it] quelque chose de [lui]".