publié le 01/06/2021 à 06:49

C'est une violente agression qui a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Dans la soirée du dimanche 30 mai, à Cergy, dans le Val-d'Oise, un livreur noir a été pris à partie par un homme alors qu'il venait récupérer une commande. Témoin de la scène, une femme filme alors depuis sa fenêtre l'agresseur présumé.

Comme l'atteste sa vidéo, un flot d'injures racistes s'en suit et la femme est notamment traitée d'esclave et de négresse. "Nous les Algériens, on vous a vendu pendant 800 ans, comme du bétail", a ajouté l'homme mis en cause. La police a ouvert une enquête tandis que la Licra et son président, Mario Stasi, ont effectué un signalement au procureur de la République.

"S'il n'y avait pas eu cette captation par cette voisine, qui se fait traiter de tous les noms, qui aurait déposé plainte, qui aurait su, qui se serait ému ?", se demande Mario Stasi, avant d'ajouter : "C'est du racisme quotidien et ces agissements sont inadmissibles". "Nous avons dénoncé les faits au parquet", a-t-il également précisé.

