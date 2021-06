Fête de la radio : l'époque où Johnny Hallyday était animateur sur RTL

publié le 31/05/2021 à 22:00

La radio fête ses 100 ans ! Pendant toute cette semaine, RTL revient sur les plus grands moments et les plus beaux souvenirs qui ont marqué notre belle station. Et parmi ces souvenirs, il y en a un, que vous raconte Éric Jean-Jean et Laurent Marsick dans Bonus Track. Durant l'été 1984, un célèbre chanteur, rockeur français, va devenir, le temps de quelques mois, l'animateur d'une des émissions de RTL...



Nous sommes donc en 1984, dans les bureaux de la direction des programmes. On cherche une idée pour l'été. L'été est souvent propices aux audaces, aux nouveaux animateurs que les radios testent et qui se retrouveront peut-être alors sur la grille de rentrée...



L'idée de Roger Kreicher, alors grand patron des variétés de RTL, est de proposer ni plus ni moins à une star du rock, Johnny Hallyday, de se transformer en animateur radio pendant la période estivale.

"Sunday Rock" pendant 3 mois !

L'émission s'appellera Sunday Rock. Comme son nom l'indique, elle est diffusée le dimanche, en fin d'après-midi... Pour épauler Johnny Hallyday, la direction propose à Sam Bernett, un des piliers rock de RTL avec son émission Super Club, de s'embarquer dans l'aventure.

Le concept : les studios de RTL pour la partie animateur, où les disques sont lancés, et un temple du rock à Paris pour les directs en chanson : l'ancien "Rose Bonbon", rebaptisé "Rock And Roll Circus 2" que dirige à l'époque justement Sam Bernett. Un club situé sous l'Olympia, avec une capacité d'accueil de 1.000 personnes.

Johnny Hallyday va alors prendre son rôle très au sérieux. Le programme musical était établi par Monique Lemarcis, le patronne de la musique à RTL. Pendant quelques mois, ce sont toutes les stars de la chanson qui vont ainsi défiler au micro... Johnny lançait les disques, menait des interviews... Et le rockeur chantait même avec les invités !

Au total, il y aura 14 numéro de Sunday Rock, entre juillet et septembre 1984. Ce sera la seule et unique fois où Johnny Hallyday sera co-animateur d'une émission de radio. Pourtant, il n'a pas été le seul chanteur à se transformer en animateur. Deux ans avant lui, Jean Michel Jarre, Véronique Samson, Charlelie Couture et Serge Gainsbourg s'étaient prêtés à ce jeu-là...