Essonne : un homme arrêté après avoir abordé une fille de 13 ans devant son collège

publié le 11/03/2020 à 23:14

Ce lundi 2 mars, une adolescente de 13 ans se rend à pied au collège Albert Camus à la Norville (Essonne). Un jeune homme de 27 ans la suit alors sur 500 mètres en voiture, raconte-t-elle, et lui propose monter de manière de plus en plus insistante. Le parquet d'Evry-Courcouronnes a décidé de le renvoyer en correctionnelle pour "violences sans incapacité commises aux abords d'un établissement scolaire", rapporte le Parisien.

En effet, ce mardi 3 mars, le lendemain des faits rapportés par la jeune fille, d'autres collégiennes ont vu la voiture aux abords de leur collège. Grâce au relevé de la plaque d'immatriculation, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il nie toute tentative d'enlèvement, ce qui explique que ce chef d'accusation n'ait pas été retenu.

Le suspect ne doit pas entrer en contact avec la victime, ni se rendre aux abords d'un établissement scolaire en raison de son contrôle judiciaire. Il devra aussi prouver qu'il est soigné psychologiquement. Condamné en 2009 pour exhibition sexuelle, il a été condamné pour viols en réunion en 2016.