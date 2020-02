Crimes, vols, enlèvements : comment l’odorologie vient en aide à la police

publié le 25/02/2020 à 13:00

L’odeur humaine est unique et propre à chaque individu. Baptisée « odorologie », cette méthode d’identification, mise au point en Hongrie, est utilisée depuis plus de 10 ans en France par la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire. Cette technique repose essentiellement sur la performance des chiens qui disposent d’une puissance de détection des odeurs inégalable. On pénètre dans ce laboratoire unique en France avec nos invités Guillaume d’Alessandro journaliste du magazine We Demain et Olivier Bregeras, chef du groupe Odorologie au Service central de la police technique et scientifique (SCPTS).

Sur quel type d'affaire intervient le groupe Odorologie ? Combien de chiens appartiennent à cette unité ? Comment ces chiens sont-ils formés ? En combien d'éléments l'odeur humaine se décompose-t-elle ? Les chiens peuvent-ils se tromper ? À quelle âge ces chiens sont-ils recrutés ?

Notre invité Olivier Bregeras nous racontera également les affaires les plus marquantes sur lesquelles il a travaillé, ses interventions lors des procès d'assises, ainsi que ses voyages en Hongrie, durant lesquels il s'est formé à l'odorologie au contact de policiers locaux.