Essonne : percutée par un chauffard, une policière a été gravement blessée

publié le 15/11/2020 à 11:49

Une policière a été gravement blessée cette nuit après avoir été percutée volontairement par un chauffard. Les faits se sont déroulés un peu après une heure du matin à proximité du quartier des Ulis, à Évry (Essonne).

Un équipage de police secours est arrivé dans un camp de gens du voyage, après avoir reçu des appels signalant des individus armés. Mais à leur arrivée ce samedi soir, un véhicule prend la fuite. Il fonce alors droit sur une des policières, une major d'une cinquantaine d'années, et la percute violemment avant de poursuivre sa route.

La policière souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Transportée à l'hôpital, elle a été opérée dans la nuit. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête pour "refus d'obtempérer" et "tentative de meurtre" a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne. Trois personnes qui se trouvaient dans un autre véhicule à proximité ont été interpellées et placées en garde à vue.