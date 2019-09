publié le 07/09/2019 à 16:59

Objet de nombreux litiges, les réseaux sociaux ont encore frappé. À Cholet, dans le Maine-et-Loire, un adolescent a été séquestré pendant six heures par des jeunes sans domicile fixe, d’après les informations de Ouest-France.

Le groupe d’agresseurs, composé de six jeunes vagabonds, a réussi à attirer la victime de 17 ans dans un squat, "sans préméditation", selon une avocate affiliée à l’affaire. Soupçonné d’avoir harcelé une jeune femme sur Facebook Messenger, la victime a essuyé de lourdes représailles.

Retenu de minuit à six heures du matin, il aurait subi de nombreuses violences physiques et des actes de torture comme des coups de bâton sur ses parties intimes et des douches chaudes, puis froides. Tout a été filmé par un smartphone selon les enquêteurs qui ont eu accès à des vidéos. L’adolescent a également eu la tête, les aisselles et les sourcils rasés.

Pris de remords, une partie du groupe d'agresseurs a finalement aidé l'adolescent à s’échapper. La victime, qui a pu se rendre au commissariat, est "affectée psychologiquement" et "traumatisée", d’après le juge des libertés et de la détention, Antoine Le Vaillant de Charny.