VIDÉO - Évaluations de CP-CE1 : Jean-Michel Blanquer dresse une premier bilan

publié le 15/10/2018 à 15:55

Trop de difficultés en calcul mental et en lecture. C'est ce qui ressort des résultats des évaluations passées depuis le 17 septembre par 1,6 million d'élèves. Au CP, près d'un élève sur quatre a ainsi du mal “à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent", précise le ministre de l'Éducation nationale dans un entretien donné à 20 Minutes. Même constat alarmant du côté des chiffres : "8% ont des difficultés à reconnaître les nombres dictés".



Chez les CE1, le bilan n’est guère meilleur. Près de la moitié des élèves de cette classe butent sur le calcul mental et “ont des soucis pour résoudre des problèmes", souligne Jean-Michel Blanquer. Par ailleurs, “30% lisent moins de 30 mots par minute, alors que l'objectif national est de 50 mots”, ajoute le ministre.

Des résultats en berne, qui sont dus en partie à des tests effectués trop tôt, selon les syndicats d’enseignants. “En tout début de CP, on a des élèves qui sont encore petits, qui ont encore envie de jouer (...) ça ne raconte rien de ce qui va se passer en décembre où là on va avoir beaucoup d'élèves qui vont entrer dans les apprentissages”, objecte Francette Popineau, co-secrétaire de SNIUPP-FSU.

Pour le ministre de l'Education nationale, cet état des lieux est l'occasion de présenter lundi les trois axes majeurs de son projet de loi : l'instruction obligatoire dès 3 ans, la formation des enseignants, ainsi que l’évaluation des établissements.