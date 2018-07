publié le 28/03/2018 à 08:49

La France célèbre Arnaud Beltrame en héros ce mercredi 28 mars à l'hôtel des Invalides. Inconnu il y a une semaine, le gendarme a reçu un hommage national posthume à Paris, cinq jours après sa mort lors des attaques jihadistes dans l'Aude. Le président Emmanuel Macron a prononcé l'éloge funèbre de cet officier de 44 ans qui "a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens" et dont la grandeur "a sidéré la France".



Cette cérémonie a mis entre parenthèses, le temps d'une matinée, la polémique lancée par l'opposition sur la politique antiterroriste du gouvernement qui n'a cessé d'enfler depuis qu'un petit délinquant radicalisé a tué vendredi 23 mars quatre personnes à Carcassonne et Trèbes. Les membres de l'opposition, Laurent Wauquiez (LR), Jean-Luc Mélenchon (FI) et Marine Le Pen (FN) étaient présents aux Invalides, de même que les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Parmi les 400 personnes invitées figuraient également les familles des victimes, tuées et blessées, celles ayant vécu les événements, les maires de Carcassonne et Trèbes ainsi que les représentants des associations nationales de victimes. Le cercueil d'Arnaud Beltrame était accompagné de 200 de ses frères d'armes, ces compagnons qui l'ont croisé au cours de sa brillante carrière dans l'armée et la gendarmerie.

Revivez l'hommage national à Arnaud Beltrame

12h30 - Le cercueil d'Arnaud Beltrame quitte la cour d'honneur des Invalides, la cérémonie touche à sa fin. Une procession formée de ses proches l'accompagne.



12h23 - La garde républicaine interprète la sonnerie aux Morts, suivie d'une minute de silence puis de la Marseillaise.



12h20 - Arnaud Beltrame est élevé par Emmanuel Macron au rang de commandeur de la Légion d'honneur.



12h13 - Arnaud Beltrame a été érigé en héros "alors que le nom de son assassin, déjà, sombrait dans l'oubli", affirme Emmanuel Macron. Le chef de l'État rejoint par-là le discours de la mère du colonel Beltram, Nicolle, qui dit éprouver le plus grand mépris pour le terroriste de Trèbes et souhaite que soit diffusée "la photo des héros et non celle des monstres".

Le colonel Arnaud Beltrame savait que le terroriste cherchait la mort, une mort abjecte obtenue par la mort d’innocents. #HommageNational — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 mars 2018

12h10 - Emmanuel Macron compare Arnaud Beltrame aux résistants Jean Moulin et Pierre Brossolette.



12h00 - Au cours de l'éloge funèbre, le chef de l'État salue dans la personnalité d'Arnaud Beltrame une "grandeur qui a sidéré la France". "D'autres, même parmi les braves, auraient peut-être transigé, ou hésité", dit-il.

Portrait d'Arnaud Beltrame lors de son hommage national, le 28 mars 2018 Crédit : AFP

11h57 - Emmanuel Macron prononce l'éloge funèbre. "Il était environ 11 heures ce vendredi 23 mars 2018 lorsque le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est présenté avec ses hommes devant la grande surface de Trèbes", rappelle le chef de l'État. Il adresse ses pensées aux victimes, tuées ou blessées par le terroriste, ainsi qu'à leurs familles.



11h51 - Le cercueil d'Arnaud Beltrame entre, depuis la cathédrale des Invalides, dans la cour d’honneur. Il est porté par deux élèves-officiers de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN), deux élèves-officiers de l’École militaire interarmes (EMIA), deux gendarmes de la Gendarmerie mobile et deux gendarmes de la Gendarmerie départementale.



11h44 - Le chef de l'État salue, éloigné des caméras, les familles des victimes : Arnaud Beltrame, mais aussi Jean Mazières, Hervé Sosna et Christian Medvès. Jean Mazières est la première victime du terroriste. Il a été tué sur la route à proximité de Carcassonne. Hervé Sosna était un client du Super U de Trèbes, il faisait ses courses au mauvais endroit, au mauvais moment. Christian Medvès, lui, était le boucher du supermarché.



11h43 - Emmanuel Macron passe en revue les troupes présentes dans la cour des Invalides.



11h41 - La Marseillaise est jouée par la garde républicaine pour le début de la cérémonie.



11h39 - Emmanuel Macron arrive dans la cour de l'hôtel des Invalides.



11h34 - Nombreuses casernes de gendarmerie rendent hommage, localement, au colonel Arnaud Beltrame.

11h30 - La cérémonie devrait se dérouler comme suit : honneur aux drapeaux, passage en revue des troupes, la salutation d'Emmanuel Macron aux familles, l'éloge funèbre du président de la République, puis la décoration posthume d'Arnaud Beltrame au titre de commandeur de la Légion d'honneur. Cette décoration est exceptionnelle en ce sens que le colonel n'était pas décoré de la Légion d'honneur et va recevoir ce mercredi l'un des plus hauts niveaux de cette distinction.



11h19 - L'ancien président François Hollande arrive sur place. Nicolas Sarkozy le précède.



11h10 - Les personnalités et anonymes ont pris place dans la cour de l'hôtel des Invalides. Les membres du gouvernement, qui ont directement traversé la Seine à l'issue du conseil des ministres, arrivent au compte-goutte.



10h56 - Le cortège approche de l'hôtel des Invalides, salué par de nombreux représentants, le long du trajet, des forces de sécurité.



10h42 - Seront présents, pour accompagner la dépouille d'Arnaud Beltrame dans cet hommage aux Invalides, 200 de ses frères d’armes, sa famille et les familles des trois autres victimes. Des représentants des services de secours seront également sur place. Au côté du président Emmanuel Macron, ses prédécesseurs Valéry Giscard-d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande seront également présents.



10h34 - Le convoi funéraire s'élance du Panthéon en direction des quais de Seine, puis de la cour de l'hôtel des Invalides.

Hommage à Arnaud Beltrame : le trajet du cortège Crédit : RTLnet

10h28 - Converti au catholicisme depuis l'âge de 33 ans, Arnaud Beltrame devait épouser religieusement Marielle, qu'il avait déjà épousée au civil, le 9 juin prochain.



10h20 - "Aux grands hommes la patrie reconnaissante" : le convoi funéraire transportant le cercueil d'Arnaud Beltrame est arrivé devant le Panthéon, où il doit stationner quelques instants.



10h12 - Le convoi funéraire quitte la caserne de la Garde Républicaine Tournon, (VIe arrondissement de Paris) où une veillée a été organisée, pour rejoindre le Panthéon, puis les Invalides.



10h10 - Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Jacqueline Gourault, ministre rattachée auprès du ministre de l'Intérieur, et le directeur général de la gendarmerie nationale, Richard Lizurey, saluent les troupes présentes place Beauvau.

10h07 - Le chœur de la gendarmerie chante la Marseillaise dans la cour du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, à Paris.



10h00 - L'hommage national à Arnaud Beltrame commence officiellement.



09h55 - La gendarmerie de Carcassonne rend simultanément hommage à son colonel.

09h45 - L'hommage national se déroule dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris. Le cercueil d'Arnaud Beltrame partira du Panthéon à 10 heures. La dépouille stationnera quelques minutes devant le temple laïc des grands hommes avant de descendre lentement les rues parisiennes jusqu'aux Invalides en passant par le pont Alexandre III.

> Le trajet de la dépouille d'Arnaud Beltrame, du Panthéon aux Invalides

09h40 - Selon des informations du Parisien confirmées par RTL, Arnaud Beltrame aurait tenté de désarmer l'assaillant après deux heures de négociations infructueuses, en lui sautant dessus. Cette lutte avec Radouane Lakdim lui aurait été fatale.



09h32 - L'entourage d'Arnaud Beltrame décrit un homme et un gendarme plus qu'investi dans ses missions militaires. Sa maman, Nicolle Beltrame, n'est "absolument pas" surprise par le sacrifice héroïque de son fils, "passionné" par son métier. "Je connais Arnaud loyal, fonceur, altruiste. Depuis tout petit, il est au service des autres, engagé pour la patrie. D'ailleurs il l'a dit très souvent : 'ma patrie, c'est avant la famille'", racontait-elle sur RTL cette semaine.



09h15 - Arnaud Beltrame, 44 ans, s'est échangé contre la libération d'une caissière prise en otage dans le Super U de Trèbes (Aude), vendredi 23 mars. Le lieutenant-colonel, élevé au grade de colonel à titre posthume, fait partie des quatre personnes tuées par le terroriste.



08h50 - La dépouille d'Arnaud Beltrame a été transportée à Paris mardi 27 mars, veille de cette cérémonie. Mercredi soir, les gendarmes ont pu rendre un hommage intime à leur collègue dans une caserne parisienne où son cercueil avait été transporté après avoir quitté Carcassonne.