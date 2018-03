publié le 26/03/2018 à 08:02

Il a sacrifié sa vie pour sauver celle d'une caissière prise en otage dans l'attaque du vendredi 23 mars à Trèbes, dans l'Aude. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, décédé samedi 24 mars des suites de ses blessures, est devenu un héros national. Sa mère, Nicolle Beltrame, invitée de RTL ce lundi 26 mars, salue avec beaucoup de dignité et de courage la mémoire de son fils. Elle demande à ce que la lumière soit faite sur les héros plus que "sur les tueurs, les monstres".





Celle-ci fait savoir sa plus grande "indifférence" à l'égard du terroriste qui a tué son fils, "le plus grand des mépris", selon elle. Nicolle Beltrame aimerait que les médias ne mettent pas l'accent sur le terroriste dans le traitement de cette attaque, "ne pas en parler, ne pas montrer sa photo". "Il faut montrer la photo des héros, mais pas tueurs et des monstres", lance-t-elle au micro de RTL.

Nicolle Beltrame s'en remet à l'image courageuse, héroïque de son fils. "Arnaud n'aurait pas souhaité qu'on baisse les bras, justifie-t-elle. C'est pour l'honorer que je suis là. C'est pour l'honorer que je parle, qu'on ne l'oublie pas et que son acte serve. Qu'on soit un peu plus humains, un peu plus tolérants, et j'en passe... Pour un monde meilleur".